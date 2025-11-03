好きな男性から急に距離を置かれてしまったことありませんか？もしかしたら、その原因はあなたの何気ない一言かも。男性は意外とプライドが繊細なところがあるのです。そこで今回は言ったらおしまいな、男性の恋心が一瞬で冷める「致命的発言」を紹介します。「男なのに…」「男なのに」という言葉を使った批判は、男性のプライドを一瞬で傷つけてしまいます。「男なのに料理できないの？」「男なのにそんな虫も退治できないの？」