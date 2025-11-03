彼氏の言葉や態度に小さな違和感を覚えるようになったら、それは気のせいじゃないかもしれません。男性は“本命離れ”し始めると、実は本人も気づかぬうちに行動に変化が出てしまうものなんです。そこで今回は、そんな愛情フェードアウト中の男性が無意識に見せる「変化」を紹介します。LINEのやり取りは続くのに、会話の“温度”が下がる以前は冗談を言い合っていたのに、最近は「了解」「おつかれ」など短文ばかり。LINEのやり取