「あと５分で家を出なきゃ！」という時間のない時でも、きちんと見えるメイクは可能。そのポイントは“ルーティン化”。手順を固定しておけば、焦らずキレイをキープできます。そこで今回は忙しい女性におすすめの、手抜きに見えないのにアカ抜ける「５分メイクテク」を紹介します。ベースは“ツヤ下地×部分カバー”で清潔感を演出まずは肌作りから。全顔にファンデを塗る時間がない日は、ツヤタイプの下地を薄くのばすだけで十分