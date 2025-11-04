大リーグ公式サイトは今オフのFA選手の注目30選手をランキング形式で紹介し、ヤクルト・村上が7位だった。「日本からは松井秀喜以来の純正長距離砲の挑戦となる」とし、フィットする球団にドジャース、マリナーズ、ヤンキースの3球団を挙げた。13位に西武・今井が入り「ポスティングされれば注目を集める」と指摘。巨人・岡本が22位で、フィットする球団はカブス、メッツ、ヤンキースが挙がった。またNBCスポーツも注目FA1