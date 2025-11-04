大リーグ選手会は2日（日本時間3日）、ワールドシリーズ終了に伴ってフリーエージェント（FA）になった137選手を公表し、日本選手はオリオールズでプレーした菅野が名を連ねた。フィリーズで56本塁打、132打点で打撃2冠に輝いたシュワバーや強打の捕手リアルミュート、カブスの中軸を担った外野手タッカー、49本塁打したマリナーズの三塁手スアレス、ブルージェイズで打率・311の遊撃手ビシェットらも含まれた。ドジャースか