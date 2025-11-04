米野球殿堂博物館は2日（日本時間3日）、ワールドシリーズを連覇したドジャースから寄贈された記念品の展示を、ニューヨーク州クーパーズタウンにある同博物館で3日（同4日）から始めると発表した。MVPに輝いた山本が第7戦で着用していた帽子や、優勝を決める併殺を完成させた際に遊撃手ベッツがはめていたグラブ、大谷が9出塁した第3戦のベースや、同戦でフリーマンがサヨナラ本塁打を放ったバットなどが飾られる。