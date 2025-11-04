大リーグで守備のベストナインに相当するゴールドグラブ賞が2日（日本時間3日）に発表され、ワールドシリーズを連覇したドジャースからの選出者はなかった。ナ・リーグではカブスの左翼手ハップが4年連続で、球団別最多3人が選出。ア・リーグではガーディアンズの左翼手クワンが4年連続で、ロイヤルズの遊撃手ウィットやレッドソックスの右翼手アブレイユは2年連続で選出された。日本選手は最終候補に入っていなかった。監督