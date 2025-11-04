ボートレース住之江の「第８回ａｕじぶん銀行」は３日、予選３日目が行われた。若林麗（２６＝東京）は１Ｒ、４コースから最内を差して今節の初の白星奪取。「出口の進みが良くなってました。直線もめちゃくちゃいいというわけではないけど、普通より良さそう。乗り心地もいいです」と機力も上向き。得点率２０位からの勝負駆けに向け、大きな前進だ。これまで予選突破はなし。「以前、多摩川でも勝負駆けがあったけど、その