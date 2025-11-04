ボートレース大村の「ＢＴＳオラレ志布志開設１６周年記念」は３日に開幕した。小玉啓太（２４＝佐賀）は５Ｒ、２コースからジカまくり１着。１日から２０２６年後期適用の級別審査期間がスタートしたばかり。新期初戦での白星に「期初めの１着スタートはでかいです」と目を輝かせる。相棒３８号機は真子奈津実と組んで上位クラスの動きを見せていた。「いいエンジンとは聞いていたけど、めっちゃいい。マジで出ています」と