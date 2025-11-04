ボートレース蒲郡の「第５５回蒲郡大賞典」が３日に開幕した。松尾昂明（４０＝福岡）は６Ｒでイン逃げ快勝。スタートタイミング自体はコンマ２１と早くなかったが、スリット後に伸び返して先マイ。１Ｍでは安河内将の攻めも封じて押し切った。相棒は２連率２７％の７１号機。「ペラとバルブを調整して悪い感じはない。でも、前操者がいろいろと整備をしているので、今から本体を割って点検します」と２日目以降に向けて万全