ボートレース蒲郡の「第５５回蒲郡大賞典」が３日に開幕した。毒島誠（４１＝群馬）の復帰初戦となった初日、８Ｒは２号艇。ピット離れから飛び出してインを奪取すると、そのまま逃げ切って白星発進。１２Ｒのドリーム戦もインからしっかり逃げて、復帰初日に連勝を飾った。結果とは対照的に舟足に関しては「ピット離れは良かったけど、足は良くない」と不満を漏らすが、調整力とテクは格上。復帰シリーズから主役を務める。