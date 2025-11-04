FIFA U−17ワールドカップカタール2025のグループB第1節が3日に行われ、U−17日本代表はU−17モロッコ代表と対戦した。今大会は出場国が24チームから48チームに大幅にされ、カタールで開催される。48カ国は4チームずつの合計12グループに分かれ、各組上位2チームと各組3位のうち成績上位の8チームが決勝トーナメントに進出する。U−17日本代表は、今年4月に開催されたAFC U−17アジアカップサウジアラビア2025でグループリー