3連休、紅葉の見頃を迎えた栃木県の日光には多くの人が訪れていました。しかし、行楽地でも“クマの影響”がでています。地元の博物館には「きょうは目撃したのか？」など、問い合わせがくるといいます。各地で人的被害も相次いでいます。青森県・十和田市では「キノコ採り」で山に入った男性がクマに襲われ、鼻などを引っかかれました。3連休最終日の3日、各地で紅葉が見頃を迎えています。栃木県の日光では赤く染まったカエデな