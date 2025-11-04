ボートレース浜名湖のＧ?「浜名湖賞開設７２周年記念」が３日に開幕した。上田龍星（３０＝大阪）は９Ｒ、４カドから二番差しでバック先頭争いに食い込むと、２Ｍを先取り。そのまま後続を突き放して１着でゴールした。前検から手応えは良好だった相棒２８号機は「悪くはないと思う。気持ち重さはあるけど、行き足はスムーズ。舟は向くようになってコンパクトには回れた」と機力アップにも成功した。今年９優出５Ｖの絶好