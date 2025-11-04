プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「お手軽ハンバーグ 家庭的な基本の味をプロが伝授 by山下 和美さん」 「シンプルツナサラダ」 「バターコーン」 の全3品。 シンプルなハンバーグ定食。ハンバーグのタネもドレッシングも丁寧に作るとおいしさが違います。【主菜】お手軽ハンバーグ 家庭的な基本の味をプロが伝授 by山下 和美さん ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：492Kca