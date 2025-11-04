ボートレース浜名湖のＧ?「浜名湖賞開設７２周年記念」が３日に開幕した。菅章哉（３７＝徳島）は初日５Ｒ、２コースからコンマ０７のトップスタートを決めるとジカまくりで白星発進。レース後は「菊地さんより前にいたのでビックリした。正常の文字を見た瞬間に安心しました」とホッとした表情を見せた。４６号機は「ピット離れが劣勢であとはいい。チルト０度ということを考えたら伸び寄りでバランスが取れていい足。前