女優の宮崎優（24歳）が、11月1日に放送されたラジオ番組「丹生明里 HAPPY CARAVAN」（TBSラジオ）に出演。Netflix配信ドラマ「グラスハート」のオーディションで、佐藤健から「1番ヘタクソだった」と言われたと語った。Netflix配信ドラマ「グラスハート」に出演した宮崎優が番組のゲストとして登場。4姉妹の次女で、高校生の頃は三重県から東京へ週1〜2回レッスンを受けに行っていたと話す。「グラスハート」の最終オーディション