映画「ソーシャル・ネットワーク」などで知られるジェシー・アイゼンバーグ（42歳）が、今年末に、見知らぬ人へ腎臓を提供する手術を受けると明かした。米放送局NBCの朝番組「トゥデイ」に出演した際、献血キャンペーンへの参加がきっかけだったと語り、「これは迷う余地のない決断」と述べている。番組内では「血がたくさんあるから、分けたい気持ちになる」「血液提供が好きなんだ」「12月中旬に利他的な提供をするよ」と語った