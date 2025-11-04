秋が深まるこの季節、十三夜の美しい月を愛でながら、実りへの感謝を込めた「栗名月」を味わってみませんか。たねやでは、2025年11月2日の十三夜に合わせ、季節の歳時菓子「栗名月」をはじめ、秋の味覚・栗をふんだんに使った限定和菓子を販売します。風情あふれるお月見菓子とともに、心ほどける秋のひとときを過ごしてみてください。 たねやの歳時菓子「栗名月」で十三夜を味わう 中秋の名月から約1か月後に迎える十三夜は、