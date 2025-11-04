廣山望監督が率いるU-17日本代表は現地11月３日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第１節でモロッコと対戦した。今大会から毎年開催となり、参加国は24か国から48か国に拡大。４チームずつ12のグループに分かれて戦い、日本はB組でモロッコ、ニューカレドニア、ポルトガルと同居。各組上位２位と各組３位の成績上位８チームの合計32チームがノックアウトステージに進出する。2011年大会で記録