日本時間２３時に発表になった１０月のＩＳＭ製造業景気指数が予想を下回ったことで為替市場はドル安の反応が見られている。ドル円は一時１５４円を割り込み、ユーロドルも買いの反応を見せていた。 ＩＳＭ指数は新規受注、雇用は回復していたものの、仕入れ価格が今年１月以来の水準に低下しており、インフレ懸念を後退させる内容ではあった。 USD/JPY154.03EUR/USD1.1520GBP/USD1.3132 MINKABU PRE