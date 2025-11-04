グールズビー・シカゴ連銀総裁の発言が伝わり、「１２月の利下げ判断基準は１０月より高めだ」と述べた。 ・９月の会合以降「状況は大きく変わっていない」 ・１２月の利下げ判断基準は１０月より高め。 ・インフレ低下に伴い金利は下がるべき。 ・雇用市場よりインフレを若干懸念。 ・サービス分野のインフレが懸念材料。 ・１２月の利下げは未定。 ・消費主導で経済はかなり堅調。