きのう夜、東京・新宿区歌舞伎町で乗用車がタクシーと歩行者にぶつかる事故がありました。きのう午後10時半すぎ、新宿区歌舞伎町で「乗用車が歩道に突っ込んでいる」と110番通報が相次ぎました。警視庁によりますと、乗用車がタクシーと歩いている人にぶつかり、その後、歩道に乗り上げたということです。歩行者は病院に運ばれ、腰を打撲するなどの軽傷です。現場はJR新宿駅から北東におよそ650メートル離れた繁華街で、警視庁が事