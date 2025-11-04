東京・北区でマンションの1室が焼ける火事がありました。マンションのベランダから黒い煙と炎が激しく噴き出しています。3日午後2時前、北区王子にある14階建てのマンションの2階の1室から火が出て約3時間後に消し止められました。警視庁によりますと出火当時、部屋の中には住人1人がいましたが避難してけがはありませんでした。