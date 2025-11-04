１日、上海市のバザール都市アリーナで商品を選ぶ市民。（上海＝新華社記者／陳浩明）【新華社上海11月3日】第8回中国国際輸入博覧会（5〜10日）の会場となる上海市では、南京東路の「バザール都市アリーナ」に輸入博と同じ商品が集められ、多くの市民や観光客でにぎわっている。１日、上海市のバザール都市アリーナで商品を選ぶ市民。（上海＝新華社記者／陳浩明）１日、上海市のバザール都市アリーナで商品を選ぶ市民。（上海