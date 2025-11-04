【ニャンちゅう めじるしガチャマスコット】 11月中旬 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ニャンちゅう めじるしガチャマスコット」を11月中旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、1992年4月に登場以来、30年以上活躍しているNHK Eテレのキャラクター「ニャンちゅう」のめじるしマスコット。かさの持ち手やファスナーな