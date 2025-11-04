２日、渝万高速鉄道蔡家溝双線特大橋（右）の建設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶11月3日】中国重慶市涪陵（ふうりょう）区で建設中の渝万（ゆばん）高速鉄道（重慶市街−万州区）蔡家溝双線特大橋が2日、橋梁の接合が完了した。長江支流に架かる全長2113メートルの橋で、インフラ建設大手の中国鉄建大橋工程局集団が建設を担当。同鉄道の難関工事の一つとされる。15、16号主橋脚は全線で最も