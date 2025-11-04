この連休に行われた最新テクノロジーを体験できるイベント。来場者が触れたのはポップで楽しい“ちょっと先のおもしろい未来”です。ロボットを装着して戦う格闘ゲーム「R-FIGHT」や、カナダの企業が日本で初披露したスポーツとゲームを融合したデジタルコンテンツ「AUGMENTED GAMES」などの、最新テクノロジーやアクティビティを体験できるイベント、その名も「ちょっと先のおもしろい未来2025」が3日、東京・港区で行われました