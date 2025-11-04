ボートレース芦屋の「ＫＢＣラジオ杯」は３日、予選最終日となる３日目が行われ、準優勝戦に駒を進めるベスト１８が決定した。村田浩司（４３＝山口）は８Ｒ、４コースからまくって快勝。２２位から１５位に浮上して準優進出を決めた。「気圧と調整がバチッときた。３日目はバランス型の足に伸びもついて、すごく良かった。機は前検日にＪＬＣの解説の方に『まあまあいいモーターよ』と言われて、本当にそのようなエンジンパワ