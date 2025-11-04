【週刊ヤングマガジン 2025年49号】 11月4日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日11月4日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年49号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 今号では溝端葵さんが初表紙＆巻頭グラビアを飾っている。また巻中グラビアには「≒JOY」の逢田珠里依さんと、12月10日に3rd写真集を発売する本郷柚巴さんが登場。