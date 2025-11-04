1998（平成10）年11月4日、民主党の羽田孜幹事長が東京都内で開かれたデザイナー鳥居ユキさん（右端）のファッションショーにモデルとして出演した。「古くからの友人」という鳥居さんに誘われ、演出家のテリー伊藤さんら異業種の即席モデルに交じって登場すると、若い女性から「羽田さーん」と歓声が上がった。