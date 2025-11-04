国会ではきょう、衆議院本会議で高市総理の所信表明演説に対する各党の代表質問がおこなわれ、論戦がスタートします。野党側は政府が準備する補正予算案について高市総理の考えを質す方針です。高市総理の所信表明演説に対する各党の代表質問はきょうから6日まで行われ、初日のきょうは、衆議院本会議で立憲民主党の野田代表、自民党の小林政調会長、日本維新の会の藤田共同代表が質問に立つ予定です。立憲の野田代表は、物価高対