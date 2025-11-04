歩行者用の信号が青にもかかわらず白い車が横断歩道に突っ込んで、歩行者をはね、その先の茂みに乗り上げました。韓国・ソウルの観光スポットで何が起きたのでしょうか。事故直前の映像には車が猛スピードで交差点を横切っていく様子が写っていました。2日午後10時ごろ、韓国・ソウル中心部の観光客も多く訪れる東大門の交差点で、横断歩道を渡ろうとしていた日本人観光客2人が乗用車にはねられました。2人は親子で、50代の母親が