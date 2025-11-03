文化の日のきょう（3日）、皇居で文化勲章の親授式が行われ、天皇陛下が王貞治さんら受章者8人に勲章を贈られました。文化勲章を受章したのは、▼元プロ野球選手の王貞治さん（85）や、▼ファッションデザイナーのコシノジュンコさん（86）、▼今年ノーベル化学賞を受賞した京都大学の北川進さん（74）ら8人です。きょう行われた親授式で、陛下は「文化の向上に尽くされてきたことを誠に喜ばしく思います」と伝えられました。ファ