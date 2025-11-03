2日未明、福岡県八女市の交差点で、原付バイクに乗って赤信号を無視するなどの暴走行為をした2人組の少年。警察が運転していた15歳の少年を現行犯逮捕しましたが、当時、現場にはおよそ100人の見物人が集まっていて、少年は見物人が近づいてきた隙に手錠を付けたまま逃走。警察はおよそ18時間後に少年を見つけ、無免許運転の疑いで再び逮捕しましたが、手錠はしておらず、今も見つかっていないということです。