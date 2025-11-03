レアル・マドリードは3日、アルゼンチン代表MFフランコ・マスタントゥオーノが恥骨痛と診断されたことを発表した。今夏にアルゼンチンの名門リーベル・プレートからレアル・マドリードに加入したマスタントゥオーノは現在18歳。ここまで公式戦12試合に出場し、1ゴール1アシストを記録している。1日に行われたラ・リーガ第11節バレンシア戦ではスターティングメンバーに名を連ねフル出場を果たしていた。そんななかクラブは3