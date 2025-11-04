消防によりますと、きょう午後８時20分ごろ、山形市宮町三丁目で火災が起きていると近所の人から119番通報がありました。 【画像】勢いよく立ち上る炎 現場は近くに商業施設などもある住宅です。 火は午後１１時７分に鎮圧状態となりましたが鎮火には至っていないということです。