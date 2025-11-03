先月発足した高市内閣の支持率が82.0％にのぼることが、最新のJNNの世論調査でわかりました。政権発足直後の支持率としては2001年以降の政権で、小泉内閣に次ぐ2番目に高い数字です。先月の石破内閣の支持率と比較して38.3ポイント上昇。一方、「支持できない」という人は14.3％でした。政府・与党が検討している物価高対策のうち最も期待する政策は何か聞いたところ、▼1位は「食料品の消費税ゼロ」、▼2位は「現役世代の社会保険