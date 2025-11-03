高市総理は3日、北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、北朝鮮側に対し金正恩総書記と「首脳会談をしたい旨を伝えている」と明らかにしました。高市総理「北朝鮮側には（金正恩総書記と）首脳会談をしたい旨をお伝えをしております。私の代で何としても突破口を開き、拉致問題を解決したい」また、拉致問題の解決は「日朝双方が平和と繁栄を享受する未来を描くためにも不可欠だ」と強調しました。