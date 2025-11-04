【モデルプレス＝2025/11/04】櫻坂46が、11月4日発売の雑誌「日経エンタテインメント！」12月号に（日経BP）の表紙＆巻頭特集に登場。グループで本誌の表紙を飾るのは初となる。【写真】櫻坂46メンバー密着ショット◆櫻坂46「日経エンタテインメント！」表紙登場今号では「“今”の櫻坂46を代表するメンバーが集結。5周年からの挑戦」と題した巻頭特集を展開する。表紙および巻頭には、二期生の藤吉夏鈴、森田ひかる、山崎天（※「