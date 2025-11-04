テレビアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のキービジュアルが4日、公開。あわせて放送と配信は2026年1月12日より開始されることが発表された。【動画】サクラ・ハートロックも登場する『姫様“拷問”の時間です』第2期ティザーPV第2期のキービジュアルは、満面の笑みの姫と魔王軍の面々が食卓を囲む様子が描かれている。TOKYO MX、BS11、カンテレにて放送されるほか、ABEMAにて地上波同時・WEB最速配信も実施される。