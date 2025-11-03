およそ4時間半後に優勝パレードが行われるロサンゼルスのダウンタウンの大通りからお伝えします。現地時間午前6時20分ごろで、パレード開始までまだ4時間半ほどあるのですが、すでに大勢のファンが集まっています。大谷選手のユニホームを着たファンの姿も多く見られます。このパレードには去年、25万人が参加しました。ドジャース史上初の二連覇を達成したことしも中心部を交通規制することから、渋滞などによる混乱が予想されて