きょうのドル円は１５４円台前半の狭い範囲での取引に終始している。先週までの流れは継続しており、急速な上げは一服しているものの高値圏での推移は継続。１５５円台を視野に入れている。 ドル高の動きもドル円を下支えしている。先週のＦＯＭＣを通過して、市場は１２月利下げ期待を後退させている。ＦＯＭＣ委員の発言も複数伝わっており、先週の利下げには積極的ではなかったなど、１２月利下げに慎重姿勢を示している