マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督は、ゴール量産中のノルウェー代表FWアーリング・ハーランドがFWクリスティアーノ・ロナウドやFWリオネル・メッシに匹敵する実力があることを確信しているようだ。英『スカイスポーツ』が伝えている。2日に行われたプレミアリーグ第10節でマンチェスター・Cはボーンマスと対戦した。前半17分、MFラヤン・シェルキのパスから完全に抜け出したハーランドがPA内まで持ち込