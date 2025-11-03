広島県の帝釈峡で3日、男性が倒れているのが見つかり死亡が確認されました。警察と消防によると3日午前10時半ごろ、庄原市と神石高原町にまたがる帝釈峡の巨大な岩の橋「雄橋」の近くで、58歳の男性が倒れているのが見つかりました。男性は観光客とみられ、意識不明の重体でドクターヘリで三次市内の病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。現場では50センチ四方の大きさの岩が落下していたということです。こ