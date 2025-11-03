フィギュアスケート女子の中井亜美（１７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）がグランプリ（ＧＰ）ファイナル（１２月、愛知・ＩＧアリーナ）への意気込みを語った。シニアデビューのＧＰシリーズ第１戦のフランス大会で優勝を果たし、第３戦カナダ大会でも３位に入ったことで上位６選手で争うＧＰファイナル行きを日本勢で最初につかみ取った。３日に羽田空港に帰国した中井は「今季初めは、どちらかの試合で表彰台に乗れれば良いと思