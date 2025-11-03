◆九州実業団毎日駅伝（3日、大分県佐伯市7区間89・3キロ）三菱重工が4時間19分6秒で8年ぶり3回目の優勝を飾った。上位9チームが来年元日の全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）への出場権を手にした。三菱重工は9月の世界選手権（東京）マラソン男子に出場した近藤亮太が1区（12・8キロ）で区間賞を獲得。2区（18・3キロ）の山下一貴が区間9位と遅れて8位まで後退したものの、3区（11・1キロ）の吉岡遼人が区間賞の