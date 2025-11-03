消防によりますと、きょう午後８時20分ごろ、山形市宮町三丁目で火災が起きていると近所の人から119番通報がありました。 【画像】勢いよく立ち上る炎と煙 午後１０時５０分現在鎮圧には至っておらず、消火活動が続いています。 合わせて状況確認も進められています。 それによると、燃えているのは住宅とみられています。