ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年11月3日（月・祝）〜11月9日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「射手座（いて座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■射手座（いて座）カード：カップの5（逆位置）失われた物より、残っているつながりに光が当たる。謝