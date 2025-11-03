ピボット分析東京時間（22:55現在） ドル円 現値154.27高値154.30安値153.98 154.71ハイブレイク 154.50抵抗2 154.39抵抗1 154.18ピボット 154.07支持1 153.86支持2 153.75ローブレイク ユーロ円 現値177.55高値177.98安値177.38 178.49ハイブレイク 178.24抵抗2 177.89抵抗1 177.64ピボット 177.29支持1 177.04支持2 176.69ローブレイク